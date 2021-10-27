Нужно чтобы следствие прошло в максимально короткие сроки и максимально качественно. Об этом в эфире 24 канала заявил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области начальник следственного управления Сергей Чиж.

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По его словам, уголовные производства должны быть направлены в суд с обвинительным актом.

"Следствие и прокуратура запланировали избрать меру пресечения уже завтра (28 октября – 24 канал). Сегодня планируем вручить подозрение, обратиться в суд с ходатайством и завтра рассмотреть его в судебном заседании", – подчеркнул Чиж.

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В СМИ появилась информация, что этот парень 2 года назад стрелял в мать своей подруги. Чиж подтвердил, что 2 года назад полиция расследовала уголовное производство, предусмотренное 122 и 125 статьями уголовного кодекса Украины.

"Соответствующее уголовное производство направили в суд с обвинительным актом. Суд вынес решение – подозреваемый в ДТП находится под условным сроком", – отметил начальник следственного управления.

То есть парень, находясь под испытательным сроком, совершил преступление, в отношении которого есть решение суда.

Следователи на рассмотрение в суд предоставят соответствующие документы и будем ходатайствовать перед судом, учитывая, что он (юноша – 24 канал) был под испытательным сроком, продолжал свою преступную деятельность и совершил ДТП,

– подчеркнул Чиж.

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