Водителю грузовика, где нашли 39 тел, предъявлено обвинение

Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике в Великобритании, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и еще трех статьях.

Полиции графства Эссекс сообщила, что 25-летний уроженец Северной Ирландии предстанет перед судом в понедельник, 28 октября, по обвинению в непредумышленном убийстве 39 человек, сговоре с целью торговли людьми, оказании помощи в нелегальной иммиграции и отмывании денег.

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Ранее полиция арестовала еще одного подозреваемого в убийстве 39 нелегалов. 48-летнего мужчину схватили в аэропорту Лондона. Его обвиняют в сговоре с целью торговли людьми и непредумышленном убийстве.



Водитель тягача Мо Робинсон, которому полиция предъявила обвинение

К слову, в полиции все больше склонны считать, что обнаруженные в грузовике погибшие нелегальные мигранты происходили из Вьетнама. Об этом сообщил Мартин Пассмор из полиции графства Эссекс, который отвечает за проведение опознания тел. В то же время представитель полиции рассказал, что рассматриваются и другие версии относительно стран происхождения погибших.

Премьер-министр Вьетнама распорядился провести расследование этого случая. Кроме того, МИД страны приказало сотрудникам дипмиссии Вьетнама в Лондоне сотрудничать с британской полицией в расследовании преступления.

Что известно об обнаружении тел в грузовике в Великобритании?В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Скорее всего люди не выжили во время нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.