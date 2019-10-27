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      Водителю грузовика, где нашли 39 тел, предъявлено обвинение

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      Грузовик с телами мигрантов
      Грузовик с телами мигрантов / twitter.com/CP24

      Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике в Великобритании, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и еще трех статьях.

      Полиции графства Эссекс сообщила, что 25-летний уроженец Северной Ирландии предстанет перед судом в понедельник, 28 октября, по обвинению в непредумышленном убийстве 39 человек, сговоре с целью торговли людьми, оказании помощи в нелегальной иммиграции и отмывании денег.

      Читайте также: Грузовик с 39 трупами в Британии: полиция задержала еще одного подозреваемого

      Ранее полиция арестовала еще одного подозреваемого в убийстве 39 нелегалов. 48-летнего мужчину схватили в аэропорту Лондона. Его обвиняют в сговоре с целью торговли людьми и непредумышленном убийстве.

      Водій тягача Мо Робінсон
      Водитель тягача Мо Робинсон, которому полиция предъявила обвинение

      К слову, в полиции все больше склонны считать, что обнаруженные в грузовике погибшие нелегальные мигранты происходили из Вьетнама. Об этом сообщил Мартин Пассмор из полиции графства Эссекс, который отвечает за проведение опознания тел. В то же время представитель полиции рассказал, что рассматриваются и другие версии относительно стран происхождения погибших.

      Премьер-министр Вьетнама распорядился провести расследование этого случая. Кроме того, МИД страны приказало сотрудникам дипмиссии Вьетнама в Лондоне сотрудничать с британской полицией в расследовании преступления.

      Что известно об обнаружении тел в грузовике в Великобритании?В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Скорее всего люди не выжили во время нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

      blog_ava
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      26 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Криминальные новости Жертвы Великобритания
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