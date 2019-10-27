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      Водієві вантажівки, де знайшли 39 тіл, висунули звинувачення

      94 Читать новость на русском
      Вантажівка з тілами мігрантів
      Вантажівка з тілами мігрантів / twitter.com/CP24

      Водієві Морісу Робінсону, затриманому у справі про загибель 39 осіб, тіла яких знайшли у вантажівці у Великій Британії, висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві та ще трьох статтях.

      Поліції графства Ессекс повідомила, що 25-річний уродженець Північної Ірландії постане перед судом у понеділок, 28 жовтня, за звинуваченням у ненавмисному вбивстві 39 осіб, змові з метою торгівлі людьми, наданні допомоги нелегальної імміграції і відмиванні грошей.

      Читайте також: Вантажівка з 39 трупами у Британії: поліція затримала ще одного підозрюваного

      Раніше поліція арештувала ще одного підозрюваного у вбивстві 39 нелегалів. 48-річного чоловіка схопили в аеропорту Лондона. Його звинувачують у змові з метою торгівлі людьми і ненавмисному вбивстві.

      Водій тягача Мо Робінсон
      Водій тягача Мо Робінсон, якому поліція висунула звинувачення

      До слова, у поліції все більше схильні вважати, що виявлені у вантажівці загиблі нелегальні мігранти походили з В'єтнаму. Про це повідомив Мартін Пассмор з поліції графства Ессекс, який відповідає за проведення розпізнання тіл. Водночас представник поліції розповів, що розглядаються також інші версії щодо країн походження загиблих.

      Прем'єр-міністр В'єтнаму розпорядився провести розслідування щодо цього випадку. Крім того, МЗС країни наказало співробітникам дипмісії В'єтнаму в Лондоні співпрацювати з британською поліцією в розслідуванні злочину.

      Що відомо про знайдені тіла у вантажівці в Великій Британії?В ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.

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      26 жовтня
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Велика Британія Жертви Кримінальні новини
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