Водителю на Hummer, который сбил девочку, могут дать условный срок

Подозреваемый в совершении ДТП Кирилл Островский вправе отказаться от экспертизы. Но против него и так есть веские доказательства. И согласно статье, которую ему инкриминируют, он может получить срок всего 3-5 лет.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

Читайте также: Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе

Как известно, 24 июля в Киеве водитель на автомобиле Hummer сбил девочку на пешеходном переходе и пытался скрыться с места аварии. Через некоторое время ребенок умер от полученных травм, а водителя после погони задержали правоохранители. Водителем авто оказался 23-летний Кирилл Островский – бывший боксер, а сегодня – директор, владелец и инвестор фирмы Fit & Sweet. Ему уже объявили о подозрении. Островский отказывается сдавать биологические образцы на проверку содержания алкоголя или наркотиков.



"Островского могли сразу отвезти для анализа крови. Очевидно, он отказался от экспертизы на месте. Следователь должен обратиться в суд на получение решения о принудительной сдаче биологического материала. Хотя, что касается содержания алкоголя, то задержка может сделать такую ​​экспертизу бессодержательной", – отмечает эксперт.

Читайте также: Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось

Однако, по мнению Вигиринського, Кирилл Островский, скорее всего, не был в состоянии алкогольного опьянения. А вот наркотическое опьянение могло быть. Но драгер его не фиксирует. Нужен анализ крови. Следы в организме от наркотиков, говорит эксперт, хранятся около недели. Впрочем, такой анализ не покажет точно, когда он принял эти наркотики: перед тем, как сел за руль, или за несколько дней до аварии. Поэтому это сложно доказать.

Против Островского есть веские доказательства. Жертва – малолетняя девочка, что очень серьезно для суда. Он пытался скрыться с места аварии, а также скрывался от полиции и осуществлял сопротивление. Поэтому наркотическое опьянение в целом на квалификацию дела не повлияет, а наказание – может,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Впрочем, по словам эксперта, 286-я статья предусматривает лишение свободы максимум на восемь лет. Поскольку это ДТП, которое вызвало непредумышленное убийство.



"Если Островский впервые нарушил ПДД, ранее не привлекался к уголовной ответственности, то срок наказания может быть и 3-5 лет. И даже условный срок. Его также могут лишить водительских прав дополнительно еще на три года после отбытия основного наказания. К сожалению, этой статьей предусмотрено, что виновному могут оставить права. Как можно преступнику, который нарушил ПДД и убил человека, оставлять водительские права? Это недостаток законодательства", – подчеркнул Вигиринский.

Читайте также: Островский, который сбил ребенка в Киеве, год назад принимал участие в избиении мужчины