Водію Hummer, що збив дівчинку, можуть дати умовний термін

Підозрюваний у скоєнні ДТП Кирило Островський має право відмовитися від експертизи. Але проти нього і так є вагомі докази. Та відповідно до статті, яку йому інкримінують, він може отримати термін всього 3-5 років.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Як відомо, 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці. Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet. Йому уже оголосили про підозру. Островський відмовляється здавати біологічні зразки на перевірку вмісту алкоголю чи наркотиків.

"Островського могли одразу відвезти для аналіз крові. Вочевидь, він відмовився від експертизи на місці. Слідчий мав би звернутися до суду на отримання рішення щодо примусової здачі біологічного матеріалу. Хоча, що стосується вмісту алкоголю, то затримка може зробити таку експертизу беззмістовною", – зазначає експерт.

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Водночас, на думку Вігірінського, Кирило Островський, швидше за все, не був у стані алкогольного сп’яніння. А от наркотичне сп’яніння могло бути. Але драгер його не фіксує. Потрібен аналіз крові. Сліди в організмі від наркотиків, говорить експерт, зберігаються близько тижня. Втім, такий аналіз не покаже точно, коли він вжив ці наркотики: перед тим, як сів за кермо, чи за кілька днів до аварії. Тому це складно довести.

Проти Островського є вагомі докази. Жертва – малолітня дівчинка, що дуже серйозно для суду. Він намагався втекти з місця аварії, а також переховувався від поліції і здійснював опір. Тому наркотичне сп’яніння в цілому на кваліфікацію справи не вплине, а на покарання – може,

– наголошує Андрій Вігірінський.

Втім, за словами експерта, 286-та стаття передбачає позбавлення волі максимум на вісім років. Оскільки це ДТП, яка спричинила ненавмисне вбивство.

"Якщо Островський вперше порушив ПДР, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, то термін покарання може бути і 3-5 років. І навіть умовний термін. Його також можуть позбавити водійських прав додатково ще на три роки після відбуття основного покарання. На жаль, цієї статтею передбачено, що винному можуть залишити права. Як можна злочинцю, який порушив ПДР і вбив людину, залишати водійські права? Це недолік законодавства", – наголосив Вігірінський.

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