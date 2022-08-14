Документ устанавливает специальные правила относительно просроченных, утраченных или похищенных удостоверений водителя. Разъяснения опубликовали на правительственном портале.

К теме Украинское водительское удостоверение адаптировано к документам ЕС

Какие новые правила будут действовать для украинских водителей в ЕС

В таких странах как Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия. , Франция, Хорватия, Швеция, Чехия можно делать следующее:

пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;

пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;

пользоваться украинским удостоверением водителя даже в случае истечения срока его действия 2022 года (это актуально для удостоверений выданных впервые со сроком действия 2 года);

получить временное (на период пребывания под защитой) водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов – достаточно проведения страной ЕС проверки действительности полученного в Украине права на управление, а также проверки соответствия стандартам физической и психической пригодности к управлению.

Кстати, если срок действия водительского удостоверения выданного в Украине закончился к началу 2022 года, то его необходимо обменять.

Как получить водительские права по новым правилам

Желающим получить права нужно пройти теоретический курс обучения в автошколе. После этого нужно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД. Получив свидетельство об окончании теоретической подготовки, можно приступить к практическим учениям.

Внутреннего теоретического экзамена в автошколе не будет. Заведение образования формирует свидетельство об окончании теоретической подготовки и вносит данные в Единый государственный реестр МВД. После этого экзамен будет проходить в территориальном сервисном центре МВД. Все, кто успешно его сдает, получают свидетельство, что является пропуском на практический курс обучения.

На практическом курсе нужно научиться управлять автомобилем, а после этого сдать экзамен в автошколе. Раньше автошколу менять не разрешали: теперь можно изучать теорию в одной, а практику – в другой.

Вас может заинтересовать – Как быть беженцам, уже пробывшим в ЕС 90 дней: смотрите видео