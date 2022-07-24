В МВД говорят, что изменили сам подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов для получения водительских прав. Это предполагают изменения, внесенные в постановления Кабмина.
Стоит прочитать Не все соблюдают комендантский час, за такие нарушения следует ввести штрафы, – МВД
Сначала нужно пройти теоретический курс обучения
Желающим получить права нужно пройти теоретический курс обучения в автошколе. После этого нужно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД. Получив свидетельство об окончании теоретической подготовки, можно приступить к практическим учениям.
Такие изменения в правила внесли, учитывая мировой опыт. Фактически, говорят в МВД, это гарантия безопасности на дорогах. К вождению будут допускать только тех, кто знает правила дорожного движения.
Что нужно усвоить на теоретическом курсе:
- правила дорожного движения,
- правила эксплуатации транспортных средств,
- основы безопасности движения,
- оказание медицинской помощи.
Внутреннего теоретического экзамена в автошколе не будет. Заведение образования формирует свидетельство об окончании теоретической подготовки и вносит данные в Единый государственный реестр МВД. После этого экзамен будет проходить в территориальном сервисном центре МВД. Все, кто успешно его сдает, получают свидетельство, что является пропуском на практический курс обучения.
Читайте также Обучение начнется 1 сентября в очном режиме, но не везде: местным властям дали задание
На практическом курсе нужно научиться водить
На практическом курсе нужно научиться управлять автомобилем, а после этого сдать экзамен в автошколе. Раньше автошколу менять не разрешали: теперь можно изучать теорию в одной, а практику – в другой.
Что с теми гражданами, кто начал обучение до 24 июля:
- Все, кто начал подготовку до 24 июля, продолжают ее по старым нормам.
- Экзамены сдают в автошколе и территориальном сервисном центре МВД по старому алгоритму.
Новые правила для получения водительских прав / Инфографика МВД
Смотрите в видео – Зеленский анонсировал новый сервис через Дию: