У МВС кажуть, що змінили сам підхід до навчання та алгоритм складання іспитів для отримання водійських прав. Це передбачають зміни внесені до постанов Кабміну.

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Спочатку потрібно пройти теоретичний курс навчання

Охочим отримати права потрібно пройти теоретичний курс навчання в автошколі. після цього треба скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС. Отримавши свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки, можна приступити до практичних навчань.

Такі зміни у правила внесли з огляду на світовий досвід. Фактично, кажуть у МВС, це – гарантія безпеки на дорогах. До кермування допускатимуть лише тих, хто знає правила дорожнього руху.

Що треба опанувати на теоретичному курсі:

правила дорожнього руху,

правила експлуатації транспортних засобів,

основи безпеки руху,

надання домедичної допомоги.

Внутрішнього теоретичного іспиту в автошколі не буде. Заклад освіти формує свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Після цього іспит буде в територіальному сервісному центрі МВС. Усі, хто успішно його складає, отримують свідоцтво, що є пропуском на практичний курс навчання.

Зверніть увагу! Свідоцтво діє протягом цілого року. Якщо людина не приступила за цей час до навчання, то вона знову має скласти теорію.

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На практичному курсі треба навчитись кермувати

На практичному курсі треба навчитись керувати автівкою, а після цього скласти іспит в автошколі. Раніше автошколу змінювати не дозволяли: тепер можна вивчати теорію в одній, а практику – в іншій.

Що з тими громадянами, хто почав навчання до 24 липня:

Усі, хто почали підготовку до 24 липня, продовжують її за старими нормами.

Іспити складають в автошколі та територіальному сервісному центрі МВС за старим алгоритмом.

Нові правила для отримання водійських прав / Інфографіка МВС

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