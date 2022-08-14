Документ встановлює спеціальні правила щодо протермінованих, втрачених або викрадених українських посвідчень водія. Роз'яснення опублікували на Урядовому порталі.

До теми Українське посвідчення водія адаптоване до документів ЄС

Які нові правила діятимуть для українських водіїв в ЄС

У таких країнах, як Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швеція, Чехія можна робити наступне:

користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців;

користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею і не має терміну дії, без необхідності мати додатково завірений переклад або міжнародне посвідчення водія;

користуватися українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії 2022 року (це є актуальним для посвідчень виданих вперше з терміном дії 2 роки);

отримати тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів – достатньо проведення країною ЄС перевірки дійсності отриманого в Україні права на керування, а також перевірки відповідності стандартам фізичної та психічної придатності до керування.

До речі, якщо термін дії посвідчення водія виданого в Україні закінчився до початку 2022 року, то його необхідно обміняти.

Як отримати права водія за новими правилами

Охочим отримати права потрібно пройти теоретичний курс навчання в автошколі. Після цього треба скласти тестування в територіальному сервісному центрі МВС. Отримавши свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки, можна приступити до практичних навчань.

Внутрішнього теоретичного іспиту в автошколі не буде. Заклад освіти формує свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки та вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС. Після цього іспит буде в територіальному сервісному центрі МВС. Усі, хто успішно його складає, отримують свідоцтво, що є пропуском на практичний курс навчання.

На практичному курсі треба навчитись керувати автівкою, а після цього скласти іспит в автошколі. Раніше автошколу змінювати не дозволяли: тепер можна вивчати теорію в одній, а практику – в іншій.

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