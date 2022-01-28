Таким образом, она отреагировала на вопросы журналиста на брифинге в четверг, 27 января.
Важно Германия готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России
Обращаясь к представительнице Госдепа США, журналист Мэтт Ли отметил, что строительство газопровода уже завершилось и он готов к прокачке чего угодно – газа, оливкового масла или водки.
Водка – это было бы неплохо,
– пошутила Нуланд.
В то же время представитель Госдепа не согласилась с тем, что "Северный поток-2" полностью готов к эксплуатации. Нуланд напомнила, что газопровод не протестирован и не сертифицирован в Германии. Также она заверила, что Соединенные Штаты добьются остановки газопровода "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.
Что известно о запуске газопровода
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" приостановили. Все потому, что он полностью не соответствует законам Европейского Союза.
- По мнению российского МИДа, сертификация "Северного потока-2" может затянуться до лета 2022 года. Причина этого – санкции США. В администрации Джо Байдена заявляли, что остановка "Северного потока-2" – едва ли не единственный рычаг влияния на Россию.
- В Министерстве энергетики Украины уверяли, что Украину пригласят к процессу сертификации "Северного потока-2". Это произойдет, когда соответствующий вопрос будет рассматриваться Еврокомиссия.
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