Таким чином вона відреагувала на запитання журналіста на брифінгу в четвер, 27 січня.
Важливо Німеччина готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії
Звертаючись до представниці Держдепу США, журналіст Метт Лі зауважив, що будівництво газопроводу вже завершилося і він готовий до прокачування будь-чого – газу, оливкової олії чи горілки.
Горілка – це було б непогано,
– пожартувала Нуланд.
Водночас представниця Держдепу не погодилася з тим, що "Північний потік-2" повністю готовий до експлуатації. Нуланд нагадала, що газопровід не протестований та не сертифікований у Німеччині. Також вона запевнила, що Сполучені Штати доб'ються зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.
Що відомо про запуск газопроводу
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" призупинили. Усе тому, що він не повністю відповідає законам Європейського Союзу.
- На думку російського МЗС, сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутись до літа 2022 року. Причина цього – санкції США. В адміністрації Джо Байдена заявляли, що зупинка "Північного потоку-2" – чи не єдиний важіль впливу на Росію.
- У Міністерстві енергетики України запевняли, що Україну запросять до процесу сертифікації "Північного потоку-2". Це відбудеться, коли відповідне питання розглядатиме Єврокомісія.
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