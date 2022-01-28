Таким чином вона відреагувала на запитання журналіста на брифінгу в четвер, 27 січня.

Важливо Німеччина готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії

Звертаючись до представниці Держдепу США, журналіст Метт Лі зауважив, що будівництво газопроводу вже завершилося і він готовий до прокачування будь-чого – газу, оливкової олії чи горілки.

Горілка – це було б непогано,
– пожартувала Нуланд.

Водночас представниця Держдепу не погодилася з тим, що "Північний потік-2" повністю готовий до експлуатації. Нуланд нагадала, що газопровід не протестований та не сертифікований у Німеччині. Також вона запевнила, що Сполучені Штати доб'ються зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

Що відомо про запуск газопроводу

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