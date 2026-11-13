Теряют почти половину воды: в ГУР заявили об угрозе опустынивания Крыма

Оккупированный Крым столкнулся с критическим истощением водных ресурсов из-за того, что объем водозабора в три раза превышает приток. Массовая откачка подземных вод приводит к засолению почв и грозит превращением полуострова в солончак.

Подробности сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что известно о ситуации в Крыму?

В начале октября 2026 года водохранилища естественного стока на полуострове были заполнены лишь на 45%. Даже временное увеличение объемов до 148,4 миллиона кубометров благодаря осадкам не остановило кризис, поскольку засушливый сезон вновь привел к стремительному падению запасов.

Сейчас ежесуточно в водохранилища поступает около 138 тысяч кубометров воды, тогда как суточное потребление достигает 455 тысяч кубометров. Из-за такого соотношения имеющиеся резервы исчерпываются в три раза быстрее, чем успевают восстанавливаться естественным путем.

Наливные водохранилища стремительно теряют полезный объем

Критическая ситуация сложилась на искусственных водоемах, которые полностью зависят от внешнего пополнения. Только за сентябрь запасы наливных водохранилищ сократились с 35 до 31,6 миллиона кубометров из-за постоянного отбора около 72 тысяч кубометров в сутки при фактическом отсутствии притока.

Межгорное водохранилище в настоящее время заполнено лишь на 0,2% от проектной мощности и фактически утратило значение для водоснабжения. Дополнительной проблемой стало заиление придонных слоев водоемов, что делает технически невозможным отбор даже тех остатков воды, которые сохранились.

Канал не приспособлен к артезианским скважинам

Чтобы компенсировать дефицит, оккупационная администрация направила в восточную ветвь Северо-Крымского канала воду из подземных горизонтов в направлении Феодосии и Керчи. Магистральное русло канала и его северная ветвь в сторону Джанкоя остаются полностью сухими.

Поскольку инфраструктура канала создавалась для мощных днепровских потоков, переброска незначительных объемов артезианской воды приводит к потере от 40% до 45% ресурса из-за испарения и просачивания в грунт.

Чтобы компенсировать эти потери, оккупанты вынуждены бесконтрольно увеличивать бурение скважин, провоцируя засоление водоносных пластов.

Напомним, Северо-Крымский канал полностью лишился основного источника наполнения после подрыва плотины Каховской ГЭС российскими военными в июне 2023 года.