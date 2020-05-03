11:54
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Водный коллапс: в Житомире жителям не хватает питьевой воды

      - Читати новину українською

      В Житомире уровень воды в водохранилище упал до критической отметки. Если ситуация не изменится, в городе могут ввести почасовую подачу воды.

      О том, как в Житомире случился водный коллапс – читайте в материале 24 канала.

      Обратите внимание COVID-19 на Житомирщине: заболел первый заместитель председателя областного совета

      В городе есть только 1 водохранилище. Оно является единственным источником воды для Житомира и нескольких прилегающих к нему поселков. Сейчас там уровень воды почти на полтора метра меньше, чем при нормальных условиях. К тому же, он дальше снижается.

      "10 миллионов кубических метров – это полное водохранилище, но сейчас, к сожалению, есть только 4 метра, из которых мы можем взять только где-то 1,5 миллиона. Это нам немножко больше, чем на 1 месяц хватит", – пояснила инженер очистных сооружений "Житомирводоканала" Тамара Ступакова.

      Местные жители признались, что таким обмелевшим водохранилище еще не видели никогда.

      Какова причина обмеления

      Эксперты сказали, что причиной такого критического обмеления водохранилища и реки Тетерев является отсутствие осадков зимой. Все из-за того, что основной источник питания реки – это весенние паводки, которых в этом году не было.

      водосховище житомир
      Водохранилище Житомира / Фото скриншот из видео

      "В современных условиях преобладают воздушные массы субтропической зоны – это, как правило, воздух из северной Африки. Он очень сухой, очень раскаленный", – рассказала синоптик Галина Канцедайло.

      Как хотят решить проблему

      В местном водоканале начали перекачивать воду из реки в водохранилище, ежедневно отбирают до 20 тысяч кубометров. Впрочем полностью ситуацию это не исправит, ведь и в реке запасы воды с каждым днем снижаются.

      Интересно Из-за сильной засухи на водохранилище в Крыму появились острова: фото

      "Есть довольно новый, но не традиционный способ – это очистка сточных вод к питьевому водопользованию, к питьевому качеству. Этот проект является сложным, только 2 города в мире это используют. Однако, понимая ситуацию, которая в нашей стране и во всем мире, мы уверенно идем в этом направлении", – сказал директор "Житомирводоканала" Андрей Никитин.

      житомир
      Андрей Никитин / Фото скриншот из видео

      Такой проект является слишком дорогим и длительным для Житомира. Поэтому эксперты уже посоветовали горожанам экономить воду и готовиться к почасовой подаче.

      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Новости Украины Водоснабжение Новости Житомира
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости о коронавирусе 28 апреля: дата окончания пандемии, затяжные выходные в России
      29 апреля , 00:16 Новости о коронавирусе 28 апреля: дата окончания пандемии, затяжные выходные в России
      Соломія Ніколайчук
      Не молодец, не лидер и не борец: рейтинг Путина пробивает дно
      28 апреля , 22:00 Не молодец, не лидер и не борец: рейтинг Путина пробивает дно
      Запретное мнение