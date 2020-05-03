Водный коллапс: в Житомире жителям не хватает питьевой воды

В Житомире уровень воды в водохранилище упал до критической отметки. Если ситуация не изменится, в городе могут ввести почасовую подачу воды.

О том, как в Житомире случился водный коллапс – читайте в материале 24 канала.

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В городе есть только 1 водохранилище. Оно является единственным источником воды для Житомира и нескольких прилегающих к нему поселков. Сейчас там уровень воды почти на полтора метра меньше, чем при нормальных условиях. К тому же, он дальше снижается.

"10 миллионов кубических метров – это полное водохранилище, но сейчас, к сожалению, есть только 4 метра, из которых мы можем взять только где-то 1,5 миллиона. Это нам немножко больше, чем на 1 месяц хватит", – пояснила инженер очистных сооружений "Житомирводоканала" Тамара Ступакова.

Местные жители признались, что таким обмелевшим водохранилище еще не видели никогда.

► Какова причина обмеления

Эксперты сказали, что причиной такого критического обмеления водохранилища и реки Тетерев является отсутствие осадков зимой. Все из-за того, что основной источник питания реки – это весенние паводки, которых в этом году не было.



Водохранилище Житомира / Фото скриншот из видео

"В современных условиях преобладают воздушные массы субтропической зоны – это, как правило, воздух из северной Африки. Он очень сухой, очень раскаленный", – рассказала синоптик Галина Канцедайло.

► Как хотят решить проблему

В местном водоканале начали перекачивать воду из реки в водохранилище, ежедневно отбирают до 20 тысяч кубометров. Впрочем полностью ситуацию это не исправит, ведь и в реке запасы воды с каждым днем снижаются.

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"Есть довольно новый, но не традиционный способ – это очистка сточных вод к питьевому водопользованию, к питьевому качеству. Этот проект является сложным, только 2 города в мире это используют. Однако, понимая ситуацию, которая в нашей стране и во всем мире, мы уверенно идем в этом направлении", – сказал директор "Житомирводоканала" Андрей Никитин.



Андрей Никитин / Фото скриншот из видео

Такой проект является слишком дорогим и длительным для Житомира. Поэтому эксперты уже посоветовали горожанам экономить воду и готовиться к почасовой подаче.