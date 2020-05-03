Водний колапс: у Житомирі мешканцям не вистачає питної води

У Житомирі рівень води у водосховищі впав до критичної позначки. Якщо ситуація не зміниться, у місті можуть запровадити погодинну подачу води.

Про те, як у Житомирі стався водний колапс – читайте у матеріалі 24 каналу.

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У місті є лише 1 водосховище. Воно є єдиним джерелом води для Житомира та кількох прилеглих до нього селищ. Зараз там рівень води майже на півтора метра менше, ніж за нормальних умов. До того ж, він далі знижується.

"10 мільйонів метрів кубічних – це повне водосховище, але зараз, на жаль, є лише 4 метри, з яких ми можемо взяти лише десь 1,5 мільйони. Це нам трошки більше, ніж на 1 місяць вистачить", – пояснила інженерка очисних споруд "Житомирводоканалу" Тамара Ступакова.

Місцеві мешканці зізналися, що таким обмілілим водосховище ще не бачили ніколи.

► Яка причина обміління

Експерти сказали, що причиною такого критичного обміління водосховища і річки Тетерів є відсутність опадів взимку. Все через те, що основне джерело живлення річки – це весняні паводки, яких цього року не було.



Водосховище Житомира / Фото скриншот з відео

"В сучасних умовах переважають повітряні маси субтропічної зони – це, як правило, повітря із північної Африки. Воно дуже сухе, дуже розпечене", – розповіла синоптикиня Галина Концедайло.

► Як хочуть розв'язати проблему

У місцевому водоканалі почали перекачувати воду із річки у водосховище, щодня відбирають до 20 тисяч кубометрів. Втім повністю ситуацію це не виправить, адже і в річці запаси води з кожним днем знижуються.

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"Є доволі новий, але не традиційний спосіб – це очищення стічних вод до питного водокористування, до питної якості. Цей проєкт є складним, тільки 2 міста в світі це використовують. Однак розуміючи ситуацію, яка в нашій країні і у всьому світі, ми впевнено йдемо по цьому напрямку", – сказав директор "Житомирводоканалу" Андрій Нікітін.



Андрій Нікітін / Фото скриншот з відео

Такий проєкт є занадто дорогим та тривалим для Житомира. Тож експерти вже порадили містянам економити воду та готуватись до погодинної подачі.