Чтобы достать тело, понадобились усилия 9 спасателей. Они подняли погибшего рыбака на поверхность и транспортировали на берег.
Важно В Черном море перевернулась лодка с людьми: есть жертвы и пропавший без вести
Также со дна спасатели достали алюминиевую лодку, которую доставили на берег.
Используя резиновые лодки AQUASTAR-400 и "Колибри" с привлечением 9 спасателей, тело мужчины подняли на поверхность и транспортировали на берег.
– рассказали в ГСЧС.
Известно, что тело мужчины 1967 года рождения и лодку обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Спасатели нашли тело третьего рыбака / Фото ГСЧС
Что известно о трагедии
- Утром 22 ноября местный рыбак сообщил дежурному отделу пограничной службы "Очаков" о том, что нашел перевернутую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находились 3 человека.
- Спасатели на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии, подобрали тела погибших 1949 и 1961 года рождения и транспортировали их на берег. Также продолжались поиски третьего мужчины.
Предварительно, лодка перевернулась из-за шторма, зафиксированного 22 ноября в том регионе.