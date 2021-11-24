Аби дістати тіло, знадобилися зусилля аж 9 рятувальників. Вони підняли загиблого рибалку на поверхню та транспортували на берег.

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Також з дна рятувальники дістали дюралевий човен, який доправили на берег.

Використовуючи гумові човни AQUASTAR-400 та "Колібрі" із залученням 9 рятувальників тіло людини підняли на поверхню та транспортували на берег,

– розповіли у ДСНС.

Відомо, що тіло чоловіка 1967 року народження та човен виявили водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.



Рятувальники знайшли тіло третього рибалки / Фото ДСНС

Що відомо про трагедію

Зранку 22 листопада місцевий рибалка повідомив чергового відділу прикордонної служби "Очаків" про те, що знайшов перевернутий човен та тіла двох загиблих чоловіків. За його словами, у човні перебувало 3 людей.

Рятувальники на гумовому човні AQUASTAR-400 дістались до місця трагедії, вилучили тіла загиблих 1949 та 1961 року народження і транспортували їх на берег. Також тривали пошуки третього чоловіка.

Попередньо, човен перекинувся через шторм, який зафіксували 22 листопада у тому регіоні.

Важливо! Надзвичайники вчергове наголосили, що за сильних поривів вітру та у туманну погоду не варто виходити на воду. Людей закликають завжди звертати увагу на інформацію синоптиків про штормові попередження.