Аби дістати тіло, знадобилися зусилля аж 9 рятувальників. Вони підняли загиблого рибалку на поверхню та транспортували на берег.
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Також з дна рятувальники дістали дюралевий човен, який доправили на берег.
Використовуючи гумові човни AQUASTAR-400 та "Колібрі" із залученням 9 рятувальників тіло людини підняли на поверхню та транспортували на берег,
– розповіли у ДСНС.
Відомо, що тіло чоловіка 1967 року народження та човен виявили водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
Рятувальники знайшли тіло третього рибалки / Фото ДСНС
Що відомо про трагедію
- Зранку 22 листопада місцевий рибалка повідомив чергового відділу прикордонної служби "Очаків" про те, що знайшов перевернутий човен та тіла двох загиблих чоловіків. За його словами, у човні перебувало 3 людей.
- Рятувальники на гумовому човні AQUASTAR-400 дістались до місця трагедії, вилучили тіла загиблих 1949 та 1961 року народження і транспортували їх на берег. Також тривали пошуки третього чоловіка.
Попередньо, човен перекинувся через шторм, який зафіксували 22 листопада у тому регіоні.