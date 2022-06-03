Следует отметить, что взрывчатку в реке нашли после деоккупации территории. Об этом в Генштабе рассказали 2 июня.

Ликвидировали еще одну опасную мину в море возле Одесщины: ВСУ показали видео уничтожение

Водолазы ликвидировали артиллерийский снаряд

Уже проверили около трех гектаров площади дна реки и берега. Обнаружена авиационная бомба ФАБ-500 и несколько артиллерийских снарядов 152 миллиметров, которые были уничтожены на месте,

– рассказал Егор Ошкало.

Стоит вспомнить, что Ошкало - командир группы водолазов-саперов Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины.

Водолазы ликвидировали вражескую взрывчатку: смотрите видео

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что водолазы работают в сложных условиях, ведь на реке:

большая скорость течения;

слабая видимость;

Десна загрязнена корягами, деревьями;

ее илистое дно с проседанием усложняют поиски.

"Однако саперы настойчиво, с энтузиазмом, выполняют задания и постепенно возвращают жителей освобожденных территорий к безопасным условиям жизни", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Последние уничтожения вражеских боеприпасов: важно

2 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что ликвидировали вторую за сутки якорную мину врага. Предварительно известно, что в море был шторм, сорвавший крепление мин и принесший их к берегу.

Предварительно известно, что это уже ориентировочно 5 мин за неделю, ведь кафиры заменяли море.

В частности, представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что точное количество взрывоопасных предметов в Черном море пока неизвестно, но эксперты считают, что их может быть до 600. Речь идет о 400 – 600 мин .

В Киевской городской военной администрации сообщили, какие районы столицы имеют больше заложенной взрывчатки врага. В частности, речь идет о парках, которые до сих пор нельзя отстроить, потому что там есть мины, неразорванные снаряды и бомбы.

В частности, больше всего мин в районе Пущи-Водицы, возле Виноградаря, в районе Святошинского лесопаркового хозяйства, на автомобильных дорогах в направлении Житомира и Вышгорода.

Также много взрывоопасных предметов в парках и скверах города. Поэтому людей призывают не приближаться к фортификационным сооружениям или их остаткам в определенных парках и скверах. Полный список читайте по ссылке .

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