Варто відзначити, що вибухівку на Десні знайшли після окупації території росіянами. Про це у Генштабі розповіли 2 червня.

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Водолази ліквідували артилерійський снаряд

Уже перевірили близько трьох гектарів площі дна ріки та берега. Виявлено авіаційну бомбу ФАБ-500 та декілька артилерійських снарядів 152 міліметрів, які були знищені на місці,

– розповів Єгор Ошкало.

Варто пригадати, що Ошкало є командиром групи водолазів-саперів Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.

Водоразі ліквідували ворожу вибухівку: дивіться відео

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли, що водолази працюють в складних умовах, адже на річці:

велика швидкість течії;

слабка видимість;

Десна забруднена корчами, деревами;

її мулисте дно з просіданням ускладнюють пошуки.

"Проте сапери наполегливо, з запалом, виконують завдання та поступово повертають жителів звільнених територій до безпечних умов життя", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

Останні знищення ворожих боєприпасів: важливе

2 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ліквідували другу за добу якірну міну ворога. Попередньо відомо, що у морі був шторм, який зірвав кріплення мін і їх принесло до берега.

Попередньо відомо, що це вже орієнтовно 5 міна за тиждень, адже окупанти замінували море.

Зокрема речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що точна кількість вибухонебезпечних предметівУ Чорному морі наразі невідома, але експерти вважають, що їх може бути до 600. Мовиться про цифру 400 – 600 мін.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, які райони столиці мають найбільше закладеної вибухівки ворога. Зокрема мовиться про парки, які досі не можна відбудувати, бо там є міни, нерозірвані снаряди та бомби.

Зокрема найбільше мін у районі Пущі-Водиці, біля Виноградаря, у районі Святошинського лісопаркового господарства, на автомобільних дорогах у напрямку Житомира та Вишгорода.

Також багато вибухонебезпечних предметів у парках та скверах міста. Тому людей закликають не наближатись до фортифікаційних споруд чи їх залишків в певних парках та скверах. Повний список читайте за посиланням.

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