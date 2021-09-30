Митинг закончился беспорядками с правоохранителями. Полиция водометами разогнала словенцев. Также использовали слезоточивый газ.
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В ответ протестующие бросали в стражей порядка бутылки и другие предметы. Полиция уже второй раз за месяц так разгоняет людей.
Что требуют протестующие
Тысячи людей несли плакаты с надписью "Остановить коронавирусный фашизм" и "Свобода". Они протестуют для того, чтобы уравнять права людей, которые вакцинировались, и которые не сделали этого.
Я здесь ради будущего, будущего своих детей, будущих поколений. Потому что это безумие нужно прекратить,
– заявила протестующая.
Одной из причин выхода людей на улицу стало приостановление использования вакцины Johnson & Johnson. Поводом для этого стала смерть 20-летней женщины, которая вакцинировался этим препаратом.
Митинг в Словении: смотрите видео
Правоохранители разгоняют митингующих: смотрите видео
Последние митинги против COVID-ограничений: что известно
- В Австралии антикарантинний протест перерос в столкновения с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ.
- В Стамбуле тысячи людей протестовали против карантинных ограничений, требуя не нарушать их права.
- На нескольких улицах Нидерландов собрались митингующие, которые недовольны "коронавирусная пропусками".
Ситуация с коронавируса в Словении
- В июне Словения объявила об окончании эпидемии COVID-19, в то же время некоторые ограничения остались.
- В июле в государстве обновили правила въезда для граждан из ряда стран.
- По состоянию на 30 сентября в Словении вообще заболели коронавирусом 293 364 человек.
- Из них – 4 561 смертельные случай, а выздоровели 275 986 больных.