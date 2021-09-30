Мітинг закінчився заворушеннями із правоохоронцями. Поліція водометами розігнала словенців. Також використали сльозогінний газ.
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У відповідь протестувальники кидали у правоохоронців пляшки й інші предмети. Поліція вже вдруге за місяць так розганяє людей.
Що вимагають протестувальники
Тисячі людей несли плакати із написом "Зупинити коронавірусний фашизм" і "Свобода". Вони протестують для того, аби зрівняти права людей, які вакцинувалися, і які не зробили цього.
Я тут заради майбутнього, майбутнього своїх дітей, наступних поколінь. Тому що це божевілля потрібно припинити,
– заявила протестувальниця.
Однією з причин виходу людей на вулицю стало призупинення використання Johnson & Johnson. Приводом для цього стала смерть 20-річної жінки, яка вакцинувалась цим препаратом.
Мітинг у Словенії: дивіться відео
Правоохоронці розганяють мітингувальників: дивіться відео
Останні мітинги проти COVID-обмежень: що відомо
- В Австралії антикарантинний протест переріс у сутички з поліцією. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ.
- У Стамбулі тисячі людей протестували проти карантинних обмежень, вимагаючи не порушувати їхні права.
- На кількох вулицях Нідерландів зібрались мітингувальники, які невдоволені "коронавірусними пропусками".
Ситуація з коронавірусом у Словенії
- В червні Словенія оголосила про закінчення епідемії COVID-19, водночас деякі обмеження залишились.
- У липні в державі оновили правила в'їзду для громадян з низки країн.
- Станом на 30 вересня у Словенії загалом захворіли на коронавірус 293 364 осіб.
- З них – 4 561 смертельні випадок, але одужали 275 986 хворих.