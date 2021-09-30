Мітинг закінчився заворушеннями із правоохоронцями. Поліція водометами розігнала словенців. Також використали сльозогінний газ.

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У відповідь протестувальники кидали у правоохоронців пляшки й інші предмети. Поліція вже вдруге за місяць так розганяє людей.

Що вимагають протестувальники

Тисячі людей несли плакати із написом "Зупинити коронавірусний фашизм" і "Свобода". Вони протестують для того, аби зрівняти права людей, які вакцинувалися, і які не зробили цього.

Я тут заради майбутнього, майбутнього своїх дітей, наступних поколінь. Тому що це божевілля потрібно припинити,

– заявила протестувальниця.

Однією з причин виходу людей на вулицю стало призупинення використання Johnson & Johnson. Приводом для цього стала смерть 20-річної жінки, яка вакцинувалась цим препаратом.

Нагадаємо! Дівчина померла через крововилив в мозок і згустки крові. Це сталось через кілька днів після щеплення.

Мітинг у Словенії: дивіться відео

Правоохоронці розганяють мітингувальників: дивіться відео

Останні мітинги проти COVID-обмежень: що відомо

В Австралії антикарантинний протест переріс у сутички з поліцією. Правоохоронці застосовували сльозогінний газ.

У Стамбулі тисячі людей протестували проти карантинних обмежень, вимагаючи не порушувати їхні права.

На кількох вулицях Нідерландів зібрались мітингувальники, які невдоволені "коронавірусними пропусками".

Ситуація з коронавірусом у Словенії