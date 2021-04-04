Оккупационные власти похвасталась успешным запуском Бештерек – Зуйского водопровода, засветив в сети фото с насосами марки Siemens. Однако, согласно санкциями ЕС, так называемая власть оккупированного Россией Крыма не может использовать оборудование европейских компаний.

Тревогу забили в Ассоциации реинтеграции Крыма. Там отметили, что таким образом оккупанты не только грубо нарушают санкции ЕС, но и используют водопровод как "орудие экоцида и совершения военных преступлений" на полуострове.

Важно Худший сценарий для крымчан: на полуострове экономят воду для туристов

Что известно о водопроводе оккупантов

Насосные станции Бештерек – Зуйского водопровода в основном состоят из насосов Siemens. Водопровод должен давать Симферополю ежедневно 20 тысяч кубометров артезианской воды. Однако эта вода не пойдет на нужды населения.

Главной целью Бештерек – Зуйского водопровода является обеспечение военных баз России в Крыму как орудие ее дальнейшей агрессии и одновременно содействие преступному переселению в Симферополь российских колонизаторов, для обустройства которых осуществляются соответствующие условия,

– сказали правозащитники.

Ассоциация реинтеграции Крыма уже обратилась с официальным письмом к главной штаб-квартире Siemens в Мюнхене, в австрийской компании Siemens, к ее дочернего предприятия в Киеве и филиала Siemens в Москве.

В письме указано на использование российской оккупационной администрацией в Крыму поставленного и обслуживаемого европейскими структурами оборудования Siemens нарушает санкций ЕС.

Проблемы с водой в Крыму: главное

До оккупации Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

утверждают крымские ученые. Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.

Обратите внимание! Согласно международному праву, Россия, как страна-оккупант, несет полную ответственность за обеспечение населения водой.