В Киеве полностью восстановили водоснабжение после атаки
- В Киеве восстановили водоснабжение после массированной атаки, но в некоторых районах еще наблюдается пониженное давление.
- Денис Шмыгаль сообщил, что ликвидация последствий атаки продолжается, Киев получил 49 из 55 запланированных генераторов.
В Киеве в полном объеме восстановили водоснабжение после российской массированной атаки. Специалисты закончили ремонтные работы, поэтому водопроводные объекты столицы функционируют в обычном режиме.
Об этом сообщают "Киевводоканал" и первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Какая ситуация в Киеве с водой?
Из-за обстрела в Киеве были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, однако сейчас водоснабжение восстановили. Система набирает необходимые параметры, однако по состоянию на сейчас кое-где еще есть районы с пониженным давлением.
Напоминаем жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена,
– добавили в водоканале.
К слову, Денис Шмыгаль добавил, что ситуация в энергетике остается сложной, однако ликвидация последствий атаки продолжается, бригады энергетиков работают непрерывно. Киев получил 49 генераторов из 55 запланированных.
Что этому предшествовало?
Напомним, в результате российского обстрела в минувшие дни без водоснабжения остался Левый берег. Также без тепла тогда остались 5635 домов, которым возвращали теплоснабжение от 9 января.
Так, известно, что в ночь на 20 января Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Под прицелом врага оказался Левый берег. В Днепровском районе повреждена многоэтажка и нежилые помещения.
К слову, с началом отопительного сезона Россия системно атакует энергосистему Украины. С октября 2025 года не было ни одного дня без обстрелов. Больше всего повреждений за январь 2026 года.