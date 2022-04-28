Водоснабжение в Лисичанске можно восстановить только после завершения войны

Так, в Лисичанске почти полностью отсутствует водоснабжение. И возобновить его можно только после завершения боевых действий. Об этом сообщил руководитель Лисичанского городского ВГА Александр Заика.

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Кроме того, глава Лисачанска рекомендует жителям города по возможности эвакуироваться. А, по его словам, она есть.

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Централизованная подача воды полностью отсутствует в:

Рубежном

Попасной

Частично отсутствует или ограничена в населенных пунктах:

Лисичанск

Новодружеск

Приволье

Кроме того, оккупанты повредили силовой кабель, который заживлял основной водозабор Северодонецка. Поэтому в городе тоже есть проблемы с централизованной подачей воды.

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