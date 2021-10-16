Трагедия произошла в индонезийской провинции Западная Ява. Всего участие в мероприятии принимали 150 учеников

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Тела погибших уже подняли на поверхность. Других детей удалось спасти. Из них 2 – госпитализировали.

Пока также неизвестно, есть ли пропавшие без вести в результате трагедии.

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