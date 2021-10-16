Трагедия произошла в индонезийской провинции Западная Ява. Всего участие в мероприятии принимали 150 учеников
Заметьте Мощный тайфун накрыл Гонконг: есть жертва и много пострадавших
Тела погибших уже подняли на поверхность. Других детей удалось спасти. Из них 2 – госпитализировали.
Пока также неизвестно, есть ли пропавшие без вести в результате трагедии.
На Полтавщине подросток отравился алкоголем
- Случай произошел на Полтавщине в селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета. В день села 15-летний парень отравился алкоголем.
- Когда прибыли правоохранители, у юноши не прослушивали ни пульса, ни дыхания.
- Спасать юношу прибыли участковый офицер полиции Максим Макаренко и помощник дежурного Дмитрий Колесник.
- К счастью, им удалось спасти парня.
- В полиции рассказали, что "после сердечно-легочной реанимации им удалось восстановить дыхание и сердцебиение у юноши".
- Впоследствии парня госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением медика.
- Работники ювенальной превенции установят обстоятельства инцидента.
- Соответствующие правовые решения будут принимать по результатам проверки.