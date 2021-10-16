Трагедия произошла в индонезийской провинции Западная Ява. Всего участие в мероприятии принимали 150 учеников

Заметьте Мощный тайфун накрыл Гонконг: есть жертва и много пострадавших

Тела погибших уже подняли на поверхность. Других детей удалось спасти. Из них 2 – госпитализировали.

Пока также неизвестно, есть ли пропавшие без вести в результате трагедии.

На Полтавщине подросток отравился алкоголем

  • Случай произошел на Полтавщине в селе Водяная Балка Диканьского поселкового совета. В день села 15-летний парень отравился алкоголем.
  • Когда прибыли правоохранители, у юноши не прослушивали ни пульса, ни дыхания.
  • Спасать юношу прибыли участковый офицер полиции Максим Макаренко и помощник дежурного Дмитрий Колесник.
  • К счастью, им удалось спасти парня.
  • В полиции рассказали, что "после сердечно-легочной реанимации им удалось восстановить дыхание и сердцебиение у юноши".
  • Впоследствии парня госпитализировали. Сейчас он находится под наблюдением медика.
  • Работники ювенальной превенции установят обстоятельства инцидента.
  • Соответствующие правовые решения будут принимать по результатам проверки.