Трагедія сталася в індонезійській провінції Західна Ява. Загалом участь у заході брали 150 учнів

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Тіла загиблих вже підняли на поверхню. Інших дітей вдалося врятувати. З них 2 – госпіталізували.

Наразі також невідомо, чи є зниклі безвісти внаслідок трагедії.

На Полтавщині підліток отруївся алкоголем

  • Трагедія сталася на Полтавщині у селі Водяна Балка Диканської селищної ради. У день села 15-річний хлопець отруївся алкоголем.
  • Коли прибули правоохоронці, у юнака не прослуховували ні пульсу, ні дихання.
  • Рятувати юнака прибули дільничний офіцер поліції Максим Макаренко та помічник чергового Дмитро Колісник.
  • На щастя, їм вдалося врятувати хлопця.
  • У поліції розповіли, що "після серцево-легеневої реанімації їм вдалося відновити дихання та серцебиття в юнака".
  • Згодом хлопця госпіталізували. Наразі він перебуває під наглядом медика.
  • Працівники ювенальної превенції встановлять обставини інциденту.
  • Відповідні правові рішення ухвалюватимуть за результатами перевірки.