Трагедія сталася в індонезійській провінції Західна Ява. Загалом участь у заході брали 150 учнів

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Тіла загиблих вже підняли на поверхню. Інших дітей вдалося врятувати. З них 2 – госпіталізували.

Наразі також невідомо, чи є зниклі безвісти внаслідок трагедії.

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