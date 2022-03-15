Мужчины-предатели родом из украинских городов, которые работали на Россию. Об этом сообщили в телеграм-канале государственного предприятия.

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Минус два диверсанта в столице

Отмечается, что военизированная охрана акционерного общества "Укрзализныця" вместе с военными задержала двух диверсантов в Киеве. Оба работали на страну-агрессора.

Один из задержанных – уроженец Луганска, другой – Бровар,

– уточнили в ведомстве.

Предателей, которые занимались антиукраинской деятельностью, было передано соответствующим органам.

Военизированная охрана Укрзализныци задержала в столице двух диверсантов / Фото телеграм Укрзализныци

Военизированная охрана Укрзализныци задержала в столице двух диверсантов / Фото телеграмм Укрзализныци

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