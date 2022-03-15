Чоловіки – зрадники родом з українських міст, які працювали на Росію. Про це повідомили у телеграм-каналі державного підприємства.

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Мінус два диверсанти у столиці

Зазначається, що воєнізована охорона акціонерного товариства "Укрзалізниця" разом з військовими затримала двох диверсантів у Києві. Обидва працювали на країну-агресорку.

Один із затриманих – уродженець Луганська, інший – Броварів,

– уточнили в Укрзалізниці.

Зрадників, які займались антиукраїнською діяльністю, було передано відповідним органам.

Воєнізована охорона Укрзалізниці затримала у столиці двох диверсантів / Фото телеграм Укрзалізниці

Воєнізована охорона Укрзалізниці затримала у столиці двох диверсантів / Фото телеграм Укрзалізниці

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