Чоловіки – зрадники родом з українських міст, які працювали на Росію. Про це повідомили у телеграм-каналі державного підприємства.
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Мінус два диверсанти у столиці
Зазначається, що воєнізована охорона акціонерного товариства "Укрзалізниця" разом з військовими затримала двох диверсантів у Києві. Обидва працювали на країну-агресорку.
Один із затриманих – уродженець Луганська, інший – Броварів,
– уточнили в Укрзалізниці.
Зрадників, які займались антиукраїнською діяльністю, було передано відповідним органам.
Воєнізована охорона Укрзалізниці затримала у столиці двох диверсантів / Фото телеграм Укрзалізниці
Воєнізована охорона Укрзалізниці затримала у столиці двох диверсантів / Фото телеграм Укрзалізниці
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