Отмечают, что руководителю районного ТЦК не нравилось, как подчиненный старший лейтенант исполняет должностные обязанности. Чтобы исправить ситуацию, военком решил провести "воспитательную работу". Избил в обморок

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Избиения спланировали

В марте 2023 года чиновник договорился с главным сержантом и солдатом, непосредственным руководителем которых был пострадавший, около полуночи они подъехали к дому старшего лейтенанта и вызвали его по телефону на разговор.

После спора в ход последовали кулаки. Военком стал избивать старшего лейтенанта, далее к нему присоединились двое других военных. Большинство ударов пришли в туловище и голову. Потерпевшего продолжали избивать даже тогда, когда он уже лежал на земле.

Мужчина на время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, увидев его в беспомощном состоянии,

– сообщили в ДБР.

В больнице лейтенанту диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, рваную ушиб головы и рваную рану уха.

Что чревато нападающим

Бывшего Диканского военкома, которого после инцидента перевели в Машевский терцентр комплектования, обвиняют в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения. Военкома могут заключить в тюрьму на срок до 12 лет.

Двое других участников нападения, переведенных в другие места службы, обвиняются в причинении телесных повреждений и совершении других насильственных действий в отношении начальника. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.