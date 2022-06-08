Военкоматы в Крыму фальсифицируют медосмотры, чтобы набрать как можно больше людей
Источник:Оперативное командование "Юг"
Русская армия нуждается в пополнении своих рядов. Поэтому на войну массово мобилизуют жителей временно оккупированного Крыма.
Чтобы отправить на войну против Украины как можно больше людей, военкоматы в Крыму начали подрабатывать медосмотры. Поэтому будут воевать отправлять даже тех, кто не может этого делать по состоянию здоровья.
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Медкомиссии военкоматов в оккупированном Крыму фальсифицируют результаты медосмотров призывников для максимального набора,
– рассказали в Оперативном командовании "Юг".
Там добавили, что призыв жителей Крыма в российскую армию является нарушением международных норм и очередным военным преступлением государства-агрессоры.
В Крыму распространяют протестные настроения
Постоянная представительница Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева рассказала, что жители полуострова недовольны тем, что Россия начала против Украины полномасштабную войну. Поэтому в Крыму распространяют акции сопротивления – местные разбрасывают патриотические открытки, выходят на пикеты, обливают здания кафиров голубой и желтой красками. Сейчас украинским властям известно о минимум 60 таких случаях.
Ташева отметила, что люди очень рискуют, ведь за 8 лет оккупации Крым нашпиговали российскими агентами, техникой и работниками ФСБ.
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Какая ситуация на Юге Украины
- На территории оккупированной Херсонской области ситуация обостряется каждый день. Выехать из региона можно только через Крым. Кроме того, кафиры продолжают продвигать идеи присоединения Херсонщины к России, поскольку не имеют поддержки среди местного населения и опасаются за свою дальнейшую судьбу. Также известно, что в результате обстрелов погибли и тяжелоранены среди гражданского населения. Им не могут оказать профессиональную медицинскую помощь из-за нехватки лекарств.
- Ночью на 8 мая россияне обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня "Ураган". В то же время, наши военные уничтожили вражеский дрон, который проводил воздушную разведку, чтобы выведать новые места для ударов. Также ВСУ ликвидировали 19 кафиров и 9 единиц вражеской техники.
- В Одесской области ситуация стабильная и контролируемая. При этом в Черном море находятся 4 российских ракетных корабля и подводная лодка. Они оснащены 36 крылатыми ракетами "Калибр".
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