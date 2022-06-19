Об этом свидетельствует публикация, появившаяся на сайте администрации Северодвинска. Речь идет о том, что воевать по контракту могут также желающие женщины. Главное, чтобы они не находились в запасе, передает 24 канал.

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Обещают контрактникам заоблачные зарплаты

В сообщении говорится, что на службу по контракту могут пойти:

военнослужащие, которые пока не проходят службу по призыву, а также получили либо высшее, либо хотя бы среднее профессиональное образование;

военнослужащие, которые уже проходят службу по призыву, но не менее трех месяцев;

граждане страны-агрессора, которые сейчас находятся в запасе;

мужчины, получившие высшее или среднее образование и которые не находятся в запасе;

женщины, которые не находятся в запасе (для них наличие высшего или среднего образования не указали среди требований);

(для них наличие высшего или среднего образования не указали среди требований); или иностранные граждане, чей возраст от 18 до 30 лет, главное условие в этом случае – законное пребывание на территории России.

Остальным, кроме иностранцев, нужно подпадать под возрастное требование. Речь идет об окне между 18 и 40 годами. Или до 50 лет, если заключается новый контракт.

Заметим, что в России уже обещают достойную оплату. Якобы заработная плата для контрактников будет стартовать от 200 тысяч рублей (около 103 тысяч гривен по актуальному курсу).

Приглашение женщин воевать на контрактной основе – не случайно. Только за прошедшие сутки оккупанты потеряли 250 бойцов. Это официальная цифра, но реальные данные могут отличаться, ведь подсчитать количество ликвидированных захватчиков на линии фронта невозможно.

Скоро будет 34 тысячи уничтоженных оккупантов

По состоянию на 19 июня в Генштабе сообщили о том, что наши защитники и защитницы ликвидировали 33 600 российских военных. Данных, которые касаются "трехсотых" захватчиков, нет. Но она однозначно выше, чем цифра, которую мы назвали выше.

Кроме того, удается успешно превращать вражескую технику в металлолом. У врага уже на 1468 танков, 3577 боевых бронированных машин, 745 артиллерийских систем, 235 реактивных систем залпового огня, 98 единиц средств ПВО стало меньше.

А еще на балансе "второй армии мира" уже отсутствуют 216 самолетов, 181 вертолет, 598 БпЛА оперативно-тактического уровня, 130 крылатых ракет, 14 судов, 2523 автомобиля и автоцистерны, а также 55 единиц специальной техники.

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