Про це свідчить публікація, яка з'явилась на сайті адміністрації Сєвєродвінська. Мовиться про те, що воювати за контрактом можуть також охочі жінки. Головне, щоб вони не перебували наразі у запасі, передає 24 канал.

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Обіцяють контрактникам захмарні зарплати

У повідомленні йдеться про те, що на службу за контрактом можуть піти:

військовослужбовці, які наразі не проходять службу за призовом, а також здобули або вищу, або хоча б середню професійну освіту;

військовослужбовці, які вже проходять службу за призовом, але щонайменше три місяці;

громадяни країни-агресорки, котрі зараз перебувають у запасі;

чоловіки, які здобули вищу або середню освіту та не перебувають у запасі;

жінки, котрі не перебувають у запасі (для них наявність вищої або середньої освіти не вказали серед вимог);

(для них наявність вищої або середньої освіти не вказали серед вимог); або ж іноземні громадяни, чий вік від 18 до 30 років, головна умова у цьому випадку – законне перебування на території Росії.

Решті, крім іноземців, потрібно підпадати під вікову вимогу. Мовиться про вікно між 18 і 40 роками. Або ж до 50 років, якщо укладається новий контракт.

Зауважимо, що в Росії вже обіцяють гідну оплату. Мовляв, заробітна плата для контрактників стартуватиме від 200 тисяч рублів (близько 103 тисяч гривень за актуальним курсом).

Запрошення жінок воювати на контрактній основі – не випадкове. Лише упродовж минулої доби окупанти втратили 250 бійців. Це офіційна цифра, але реальні дані можуть відрізнятись, адже підрахувати кількість ліквідованих загарбників на лінії фронту неможливо.

Скоро буде 34 тисячі знищених окупантів

Станом на 19 червня у Генштабі повідомили про те, що наші захисники та захисниці ліквідували 33 600 російських військових. Даних, які стосуються "трьохсотих" загарбників немає. Але вона однозначно вища, ніж цифра, яку ми назвали вище.

Крім того, вдається успішно перетворювати ворожу техніку на брухт. У ворога вже на 1468 танків, 3577 бойових броньованих машин, 745 артилерійських систем, 235 реактивних систем залпового вогню, 98 одиниць засобів ППО.

А ще на балансі "другої армії світу" уже відсутні 216 літаків, 181 гелікоптер, 598 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 130 крилатих ракет, 14 суден, 2523 автомобілі й автоцистерни, а також 55 одиниць спеціальної техніки.

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