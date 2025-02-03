Медик 6-го батальона бригады "Азов" с позывным "Ласточка" в эфире 24 Канала отметила, что в Киевской области она занималась эвакуацией, но не была близко к зоне боевых действий. Тогда она не чувствовала, что рискует жизнью.

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Все изменилось, когда попала в пехоту.

Ни с чем не сравнить то ощущение, когда по тебе стреляет танк. Вот тогда ты понимаешь, что такое настоящий страх. Тогда начинаешь думать, в какого бога поверить, чтобы оно сюда не прилетело. Начинаешь одевать каску в блиндаже и все другие средства защиты, которые у тебя есть,

– сказала "Ласточка".

Она объяснила, что все зависит от того, на какой позиции находишься: в тылу или на пехотных позициях. На условной второй линии тоже довольно часто прилетает. Впервые танк она услышала ночью в блиндаже.

Стреляет туда все

"Я помню, этот прилет и запах пороха. До сих пор могу вспомнить этот запах и то, как земля падает. Все мелочи откладываются в голове. Я лежу в окопе и спрашиваю: "А что это такое?" Они говорят: "Это танк". Я такая: "Танк?" – и как давай смеяться. Просто такой истерический смех. И он так близко стреляет, и так громко. Тогда это было состояние эйфории, я тогда это впервые почувствовала и больше такого не чувствовала", – сказала "Ласточка".

"Ласточка" добавила, что маме не рассказывает, на каких позициях находится. Поэтому та радуется, что дочь в медпункте, а не в пехоте. На самом деле эвакуация – довольно опасный процесс.

Точка сортировки условная, которая уже была в "Азове", – это первая линия. Просто это тыл первой линии. Но это все равно первая линия, куда пехота с самого переднего края стягивает к нам всех. То есть это близко ко всем условным позициям, и стреляет туда все – от миномета до ствольной артиллерии,

- объяснила "Ласточка".

Она вспомнила, как на такой позиции слышала выход противокорабельного оружия.

"Надень каску, потому что мама волнуется"

Она сидела тогда в блиндаже, ужинала и скролила телефон. Вдруг по земле пошла мощная вибрация. Это оружие имеет пять - шесть зарядов, а потом наступает внезапная тишина.

"В такие моменты ты думаешь: "Надень каску, потому что мама волнуется". Ты сидишь и слышишь выход, считаешь секунды до прихода. Если еще имеешь связь в телефоне с операторами дронов, которые все это видят сверху, они пишут: "Выход". Ты сидишь, переживаешь и ожидаешь, что сейчас прилетит. Я в безопасном уголке. Если прилетит в тот край блиндажа, то, возможно, выживу. А если в этот – ну, все", – добавила "Ласточка"