Военная поделилась на своей личной странице щемящей корреспонденцией. Она написала, что не знает, как мы будем жить дальше.
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Каждый должен работать ради нашего государства
Женщина также выразила непонимание, как можно "праздновать" победу и восстанавливать страну без тех, кто сейчас на фронте и может погибнуть.
Я не знаю, останутся ли у меня живые друзья после победы. Я не знаю, доживем ли мы до "победы",
– отметила военная.
Она также подчеркнула, что каждый должен работать на сохранение нашей независимости и оказывать "обязательную, первоочередную" поддержку армии.
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку
- Возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои. Россияне не оставляют попыток оцепить город, но Силы обороны дают мощный отпор противнику. Почти половина всех атак, которые оккупанты совершали на линии фронта, была на авдеевском направлении. К слову, за сутки произошло 58 боевых столкновений.
- К своим атакам русские военные также привлекают и авиацию. Впрочем, украинские защитники мужественно удерживают оборону. Силы обороны не только дают отпор оккупантам, но и наносят им немалые потери.
- Пытаются атаковать россияне не только на Авдеевском направлении. В течение суток Силы обороны отражали вражеские атаки на Купянском, Бахмутском, Марьинском и Шахтерском направлениях.