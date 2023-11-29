Военная поделилась на своей личной странице щемящей корреспонденцией. Она написала, что не знает, как мы будем жить дальше.

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Каждый должен работать ради нашего государства

Женщина также выразила непонимание, как можно "праздновать" победу и восстанавливать страну без тех, кто сейчас на фронте и может погибнуть.

Я не знаю, останутся ли у меня живые друзья после победы. Я не знаю, доживем ли мы до "победы",

– отметила военная.

Она также подчеркнула, что каждый должен работать на сохранение нашей независимости и оказывать "обязательную, первоочередную" поддержку армии.

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку