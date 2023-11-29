Військова поділилась на своїй особистій сторінці щемливим дописом. Вона написала, що не знає, як ми будемо жити далі.

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Кожен має працювати задля нашої держави

Жінка також висловила нерозуміння, як можна буде "святкувати" перемогу і відбудовувати країну без тих, хто зараз на фронті та може загинути.

Я не знаю, чи лишаться у мене живі друзі після перемоги. Я не знаю, чи ми доживемо до "перемоги",

– зазначила військова.

Вона також наголосила, що кожен має працювати на збереження нашої незалежності та надавати "обовʼязкову, першочергову" підтримку армії.

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