Это возвращение к проекту "великого регионального государства". Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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По словам эксперта-международника, ранее Украина имела амбиции стать лидером Восточной Европы. "У нас были четкие планы относительно того, как наша внешняя политика будет формировать повестку дня в регионе", – сказал он.

Украина станет влиятельным государством

Неизбежная победа над оккупантами позволит нам оказывать серьезное влияние на послевоенную Россию. То значение, которое получит Украина, поможет укрепиться как одному из лидеров региона. Более того, мы будем незаменимы в геополитике больших игроков.

Сейчас Украина и украинский вопрос очень важны для геополитики США. Кроме того, растет и интерес Китая.

После победы, когда мы будем иметь большее влияние и больший потенциал, тогда возникнет вопрос о том, что мы будем не просто важны для геополитики, а сами будем одним из факторов формирования геополитики великих государств.

В региональном масштабе – мы будем просто задавать повестку дня. Именно это в теории международных отношений, заметил Краев, называется крупным региональным государством.

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