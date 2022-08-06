В эфире 24 канала эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев сообщил, что мы можем убедить относительно санкций страны Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и некоторые островные государства.

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По его словам, они очень зависят от украинской сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Поэтому должны занять одну сторону в конфликте.

россия все больше и больше теряет влияние и потенциал помогать этим странам. Очевидно по Нагорному Карабаху, что она не может помочь даже самым близким своим союзникам. Именно поэтому эти страны будут примыкать к лагерю США, соответственно и к нашему лагерю,

– объяснил Александр Краев.

Индия и Китай

Эксперт объяснил, что есть большой вопрос по Индии или Китаю, ведь зависит, сможет ли их убедить США. Пока американская дипломатия была достаточно успешна.

Александр Краев отметил, что китайцы не захотели продолжать с россией многие проекты, а также выводят деньги.

Хотя китайцы продолжают закупать российскую энергетику и поставлять россии сырьевые материалы, но они не поставляют туда технологии, не продолжают политическое сотрудничество.

– акцентировал Александр Краев.

"Хотя они жестко выступают против США, но не поддерживают россию таким образом, как хотела бы россия это видеть. А также таким образом, чтобы можно было сказать, – это поддержка союзника. Это не поддержка союзника, это максимум неплохие торговые отношения", – объяснил Александр Краев.

Он отметил, что сейчас процесс убеждения Индии и Китая в том, что любые отношения с россиянами будут для них же губительнее.

Смотрите видео: как убедить Индию и Китай

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