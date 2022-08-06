В ефірі 24 каналу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв повідомив, що ми можемо переконати щодо санкцій країни Африки, Південно-Східної Азії, Латинської Америки та деякі острівні держави.
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За його словами, вони дуже залежні від української сільськогосподарської та харчової промисловості. Саме тому мають зайняти одну сторону в конфлікті.
росія все більше й більше втрачає вплив та потенціал допомагати цим країнам. Очевидно по Нагірному Карабаху, що вона не може допомогти навіть найближчим своїм союзникам. Саме тому ці країни будуть примикати до табору США, відповідно до нашого табору,
– пояснив Олександр Краєв.
Індія та Китай
Експерт пояснив, що є велике питання щодо Індії чи Китаю, адже залежить, чи зможе їх переконати США. Поки американська дипломатія була достатньо успішна.
Олександр Краєв зазначив, що китайці не захотіли продовжувати з росією багато проєктів, а також виводять звідти гроші.
Хоч китайці продовжують закупати російську енергетику й постачати росії сировинні матеріали, але вони не постачають туди технології, не продовжують політичну співпрацю,
– акцентував Олександр Краєв.
"Хоч вони жорстко виступають проти США, але не підтримують росію таким чином, як хотіла б росія це бачити. А також таким чином, щоб можна було сказати, – це підтримка союзника. Це не підтримка союзника, це максимум непогані торгівельні відносини", – пояснив Олександр Краєв.
Він зазначив, що зараз процес переконання Індії й Китаю в тому, що будь-які відносини з росіянами будуть їм же згубніші.
Дивіться відео: як можна переконати Індію та Китай
Останні новини щодо санкції проти Росії
- росія знайшла новий спосіб, як обійти західні нафтові санкції за допомогою портів Єгипту. Танкери заходить у порти Єгипту, де російську сировину змішують з єгипетською, після чого стає складніше прослідкувати кінцевий пункт призначення вантажу.
- Федеральна рада Швейцарії оголосила, що зважаючи на те, що росіяни не припиняють злочинів проти України та українців, вона вирішила прийняти додаткові санкції проти агресора. Вони узгоджені з останніми санкціями ЄС та стосуються золота та ювелірних виробів з цього металу.
- Сполучені Штати Америки поповнили санкційний список новими іменами. Туди потрапили російські бізнесмени та гауляйтери. Про це повідомили у Міністерстві фінансів США 2 серпня. Санкції наклали і на російську гімнастку аліну кабаєву, яку у ЗМІ називають коханкою путіна.