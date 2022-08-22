Це повернення до проєкту "великої регіональної держави". Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв.

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За словами експерта-міжнародника, раніше Україна мала амбіції стати лідером Східної Європи. "Ми мали чіткі плани щодо того, як наша зовнішня політика буде формувати порядок денний у регіоні", – сказав він.

Україна стане впливовою державою

Неминуча перемога над окупантами дозволить нам здійснювати серйозний вплив на післявоєнну росію. Те значення, яке отримає Україна, допоможе закріпитися як одному з лідерів регіону. Ба більше, ми будемо незамінними у геополітиці більших гравців.

Наразі Україна та українське питання дуже важливе для геополітики США. Крім того, зростає і зацікавленість Китаю.

Після перемоги, коли ми матимемо більший вплив та більший потенціал, тоді постане питання про те, що ми будемо не просто важливі для геополітики, а самі будемо одним з чинників формування геополітики великих держав.

У регіональному масштабі – ми будемо просто задавати порядок денний. Саме це у теорії міжнародних відносин, зауважив Краєв, називається бути великою регіональною державою.

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