Новый министр обороны Латвии Андрис Спрудс назвал поддержку Украины со стороны своего государства очень естественной. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как Латвия помогает Украине

Спрудс подчеркнул, что Украину в Латвии поддерживает как правительство, так и просто небезразличные граждане.

Это поддержка со стороны правительства, но я бы подчеркнул, что существует очень мощная общественная поддержка со стороны латвийского народа. С одной стороны, есть пожертвования от людей, с другой стороны, есть конкретные поставки, которые осуществляет латвийское правительство, в том числе Министерство обороны Латвии,

– сказал он.

По его словам, Латвия помогла Украине со "стингерами" еще до начала полномасштабного вторжения России. Сейчас его правительство передает нашей стране элементы ПВО, минометы, ПЗРК и боеприпасы. Латвийский министр назвал эту помощь чрезвычайно важной.

Спрудс заявил, что Латвия присоединилась к ИТ-коалиции в поддержку киберзащиты Украины. Он отметил, что поддержка сотрудничества по этой коалиции происходит на очень широком уровне. Также латвийские компании присутствовали на форуме оборонных индустрий в Киеве.

К слову, Андрис Спрудс стал главой Минобороны Латвии 15 сентября 2023 года. Также он является политиком, преподавателем, исследователем внешней политики, депутатом 14-го Сейма и членом партии Прогрессисты".

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