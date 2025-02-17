Американский генерал также отметил, что если бы были использованы все экономические инструменты, то ситуация в Украине была бы другой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Ходжеса в рамках Мюнхенской конференции Укринформа.

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"Россияне сейчас в большой беде"

"Запад не предоставил Украине достаточно поддержки, но еще не поздно", – цитирует Ходжеса издание.

Еще два года назад генерал считал, что к лету 2023 года Украина сможет вернуть оккупированный Крым. Однако, он признал, что ошибся с прогнозом.

Да, я ошибся. Запад, мы не смогли передать Украине то, что имели. В этом суть. Если бы мы вовремя доставили все, что обещали, или что было необходимо, а также, если бы мы использовали все наши экономические инструменты, мы бы были сегодня в другой ситуации,

– сказал генерал.

При этом он подчеркнул, что не стоит забывать, что Россия за 11 лет войны контролирует небольшую часть территории Украины, а это отнюдь не "победа" для Кремля.

Ходжес добавил, что чувствует, что "россияне сейчас в большой беде" и вести войну для них трудно. А на вопрос, когда может произойти решающая битва в Украине, он отметил, что, возможно, и не стоит ожидать какую-то реальную масштабную битву на фронте.

Американец также отметил – несмотря на все неоднозначные заявления, восстановление суверенитета Украины в пределах границ 1991 года в интересах США.