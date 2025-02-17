Американський генерал також зауважив, що якби були використані всі економічні інструменти, то ситуація в Україні була б іншою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Годжеса у межах Мюнхенської конференції Укрінформу.
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"Росіяни зараз у великій біді"
"Захід не надав Україні достатньо підтримки, але ще не пізно", – цитує Годжеса видання.
Ще два роки тому генерал вважав, що до літа 2023 року Україна зможе повернути окупований Крим. Однак, він визнав, що помилився з прогнозом.
Так, я помилився. Захід, ми не змогли передати Україні те, що мали. В цьому суть. Якби ми вчасно доставили все, що обіцяли, або що було необхідно, а також, якби ми використали всі наші економічні інструменти, ми б були сьогодні в іншій ситуації,
– сказав генерал.
При цьому він наголосив, що не варто забувати, що Росія за 11 років війни контролює невелику частину території України, а це аж ніяк не "перемога" для Кремля.
Годжес додав, що відчуває, що "росіяни зараз у великій біді" і вести війну для них важко. А на питання, коли може відбутися вирішальна битва в Україні, він наголосив, що, можливо, й не варто очікувати якусь реальний масштабний бій на фронті.
Американець також зауважив – попри усі неоднозначні заяви, відновлення суверенітету України у межах кордонів 1991 року в інтересах США.