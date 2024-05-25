Новый закон о мобилизации предусматривает введение базовой военной подготовки и базовой военной службы для призывников вместо срочной. Это для того, или граждане получили базовые навыки и военно-учетные специальности, необходимых для защиты Украины.
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Кто должен будет пройти военную подготовку
Военную подготовку можно будет пройти в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях центрах Вооруженных Сил Украины. Она будет входить в учебные планы вузов, независимо от форм собственности.
Ее должны пройти все призывники, признаны годными к службе, до 24 лет. Время прохождения призывники будут выбирать самостоятельно. Для женщин эта подготовка является добровольной.
Мужчины, которые до 60 лет не прошли базовой военной подготовки или службы, не смогут занимать государственные должности. Исключением являются только те, кто был непригодным к службе по состоянию здоровья. Требование о прохождении службы не распространяется на прокуроров САП.
В мирное время подготовка будет длиться 5 месяцев: 3 месяца отводится на общевойсковую подготовку, а еще 2 – на профессиональную. Во время действия военного положения срок общевойсковой подготовки сокращается до 1 месяца, и таким образом суммарная продолжительность БВП – 3 месяца.
Кому будут давать отсрочку
Отсрочку от прохождения базовой военной подготовки смогут получить:
- граждане, признанные временно непригодными к службе по состоянию здоровья;
- студенты учреждений общего среднего образования III степени, профессионального/профессионально-технического образования, профессионального предвысшего и/или высшего образования, учреждений среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения, интерны и аспиранты;
- граждане, которые уже выбрали год прохождения подготовки;
- те, кто имеет право на освобождение от службы по уважительным причинам. также от прохождения БВП освобождаются граждане, признаны непригодными к службе, или те, кто до получения украинского гражданства проходил военную службу в другом государстве.