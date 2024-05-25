Новый закон о мобилизации предусматривает введение базовой военной подготовки и базовой военной службы для призывников вместо срочной. Это для того, или граждане получили базовые навыки и военно-учетные специальности, необходимых для защиты Украины.

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Кто должен будет пройти военную подготовку

Военную подготовку можно будет пройти в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях центрах Вооруженных Сил Украины. Она будет входить в учебные планы вузов, независимо от форм собственности.

Ее должны пройти все призывники, признаны годными к службе, до 24 лет. Время прохождения призывники будут выбирать самостоятельно. Для женщин эта подготовка является добровольной.

Мужчины, которые до 60 лет не прошли базовой военной подготовки или службы, не смогут занимать государственные должности. Исключением являются только те, кто был непригодным к службе по состоянию здоровья. Требование о прохождении службы не распространяется на прокуроров САП.

В мирное время подготовка будет длиться 5 месяцев: 3 месяца отводится на общевойсковую подготовку, а еще 2 – на профессиональную. Во время действия военного положения срок общевойсковой подготовки сокращается до 1 месяца, и таким образом суммарная продолжительность БВП – 3 месяца.

Кому будут давать отсрочку

Отсрочку от прохождения базовой военной подготовки смогут получить: