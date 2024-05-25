Новий закон про мобілізацію передбачає введення базової військової підготовки та базової військової служби для призовників замість строкової. Це для того, або громадяни здобули базові навички та військово-облікові спеціальності, необхідних для захисту України.

До теми Новий закон про мобілізацію набуває чинності: що змінюється для українців з 18 травня

Хто повинен буде пройти військову підготовку

Військову підготовку можна буде пройти у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах центрах Збройних Сил України. Вона входитиме у навчальні плани вишів, незалежно від форм власності.

Її повинні пройти усі призовники, визнані придатними до служби, до 24 років. Час проходження призовники обиратимуть самостійно. Для жінок ця підготовка є добровільною.

Чоловіки, які до 60 років не пройшли базової військової підготовки або служби, не зможуть обіймати державні посади. Винятком є тільки ті, хто був непридатним до служби за станом здоров'я. Вимога про проходження служби не поширюється на прокурорів САП.

У мирний час підготовка триватиме 5 місяців: 3 місяці відводиться на загальновійськову підготовку, а ще 2 – на фахову. Під час дії воєнного стану термін загальновійськової підготовки скорочується до 1 місяця, і таким чином сумарна тривалість БВП – 3 місяці.

Кому даватимуть відстрочку

Відстрочку від проходження базової військової підготовки зможуть отримати: