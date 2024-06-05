Законопроект № 6569-д о Военной полиции зарегистрировали 31 мая 2024 года. Какие полномочия планируют предоставить и чем будет заниматься новая структура – объясняет 24 Канал.

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Что такое Военная полиция и чем она будет заниматься

В проекте закона говорится, что Военная полиция будет отвечать за обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Минобороны, Вооруженных Силах и Государственной специальной службе транспорта Украины. Эти правоохранители, в отличие от Военной службы правопорядка, будут иметь полномочия по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и привлечения лиц к ответственности.

Так, Военная полиция во время проведения мероприятий по задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также при обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, будет наделена полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог, а также останавливать и проводить поверхностную проверку транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и управления ими.

Сейчас эти полномочия имеет Военная служба порядка, впрочем, ее ликвидируют в течение 3 месяцев после создания Военной полиции.

Также Военная полиция сможет проникать в жилье или в другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры. Говорится только о неотложных случаях, связанные со спасением людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях.

В каких мероприятиях будет участвовать Военная полиция

В законопроекте предлагают, что Военная полиция будет участвовать в:

борьбе с вражескими диверсионно-разведывательными группами на территории Украины;

охране военных объектов, военных городков и их населения, содействии его эвакуации;

восстановлении и поддержании порядка и дисциплины в воинских частях;

обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничении свободы передвижения лиц и движения транспортных средств.

Военная полиция также будет иметь право проверять документы, удостоверяющие личность, а также другие документы, которые необходимы для выяснения вопросов. Компетенция будет распространяться на следующие категории лиц:

военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта;

военнослужащих других военных формирований и правоохранительных органов;

военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов;

на территории воинских частей и военных объектов – у других лиц.

Более того, Военная полиция сможет получить право задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов и держать их на гауптвахтах Военной полиции. У этих категорий могут проводить личный досмотр, проверять вещи, транспортные средства, а также изымать документы и предметы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения

В законопроекте говорится, что Военная полиция будет обеспечена материально-техническими средствами, а также транспортом, чтобы выполнять все поставленные задачи.