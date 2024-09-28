Об этом сообщает The Wall Street Journal. В статье отмечается, что команда Байдена печально известна тем, что медлила с предоставлением отдельных видов оружия или же не предоставляла его в количестве, необходимом для того, чтобы Украина отвоевала свою территорию у России.

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Байден представил стратегию помощи Украине

Во время своего выступления в ООН на этой неделе Байден заявил о своей непоколебимой поддержке свободы Украины. Пресса соглашается с этим, но его администрация не готова быть откровенной с Конгрессом и американским обществом по стратегии достижения победы в войне.

WSJ сообщает, что в нынешнем законопроекте о дополнительном финансировании Украины Конгресс установил требование, согласно которому администрация Байдена должна представить стратегию американской помощи Украине в течение 45 дней.

Команда Байдена прячется за банальностями, как поддержка Украины "столько, сколько нужно", что не является стратегией. Это давно стало риторическим уклонением,

– отмечает WSJ.

США предоставили новый пакет поддержки

Журналисты отмечают, что 26 сентября США предложили Украине дополнительную батарею системы ПВО Patriot, боеприпасы Joint Standoff Weapons, а также открытие еще 18 учебных мест для украинских пилотов F-16.

"Все это ценно и давно назрело. Но республиканцы в Конгрессе правы, настаивая на том, чтобы администрация сформулировала более широкую теорию о том, как Украина может использовать помощь, чтобы восстановить импульс и вернуть больше территории", – отмечает редакция WSJ.

В статье отмечается, что "застой на поле боя" вызвал общественный скептицизм в США, который ставит под угрозу дальнейшую поддержку страны, независимо от результатов президентских выборов. Эта угроза сохраняется, хотя американские избиратели не стремятся к победе российского диктатора Путина, поскольку "Байден не заполняет пробел".

В то же время журналисты советуют не рассчитывать, что администрация Байдена сделает это до 5 ноября, когда в США должны состояться президентские выборы, поскольку это может означать, что вице-президенту и кандидату в президенты США Камале Харрис придется объяснить перед выборами свое мнение о войне.