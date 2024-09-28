Про це повідомляє The Wall Street Journal. У статті наголошується, що команда Байдена сумнозвісна тим, що зволікала з наданням окремих видів зброї або ж не надавала її в кількості, необхідній для того, щоб Україна відвоювала свою територію У Росії.

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Байден представив стратегію допомоги Україні

Під час свого виступу в ООН цього тижня Байден заявив про свою непохитну підтримку свободи України. Преса погоджується з цим, але його адміністрація не готова бути відвертою з Конгресом та американським суспільством щодо стратегії досягнення перемоги у війні.

WSJ повідомляє, що у цьогорічному законопроєкті про додаткове фінансування України Конгрес встановив вимогу, згідно з якою адміністрація Байдена повинна представити стратегію американської допомоги Україні протягом 45 днів.

Команда Байдена ховається за банальностями, як-от підтримка України "стільки, скільки потрібно", що не є стратегією. Це давно стало риторичним ухиленням,

– наголошує WSJ.

США надали новий пакет підтримки

Журналісти зазначають, що 26 вересня США запропонували Україні додаткову батарею системи ППО Patriot, боєприпаси Joint Standoff Weapons, а також відкриття ще 18 навчальних місць для українських пілотів F-16.

"Усе це цінно і давно назріло. Але республіканці в Конгресі мають рацію, наполягаючи на тому, щоб адміністрація сформулювала ширшу теорію про те, як Україна може використати допомогу, щоб відновити імпульс і повернути більше території", – наголошує редакція WSJ.

У статті зазначається, що "застій на полі бою" викликав суспільний скептицизм у США, який ставить під загрозу подальшу підтримку країни, незалежно від результатів президентських виборів. Ця загроза зберігається, хоча американські виборці не прагнуть перемоги російського диктатора Путіна, оскільки "Байден не заповнює прогалину".

Водночас журналісти радять не розраховувати, що адміністрація Байдена зробить це до 5 листопада, коли у США мають відбутись президентські вибори, оскільки це може означати, що віцепрезидентці та кандидатці у президенти США Камалі Гарріс доведеться пояснити перед виборами свою думку щодо війни.