Про це, як повідомляє "Голос Америки", на пресконференції у Нью-Йорку заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він підтвердив відданість адміністрації Байдена "успіху України" у протистоянні російській агресії.

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Блінкен зробив заяву щодо плану перемоги України

Ентоні Блінкен наголосив, що лідер Білого дому Джо Байден "дуже чітко заявив, що він відданий успіху України". Також американський посадовець зазначив, що тих грошей, які Вашингтон виділив на військову підтримку України, вистачить до кінця каденції чинного лідера США.

Відповідаючи на запитання про те, чи Київ отримав, чи отримає в майбутньому дозвіл на використання західної зброї для завдання ударів по військових об'єктах вглиб Росії, Блінкен відповів, що адміністрація та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану.

За його словами, Вашингтон розгляне за потреби "додаткові дії", аби допомогти українцям досягти перемоги.

Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, якщо потрібно, додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху,

– додав держсекретар США.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що в адміністрації президента США Джо Байдена не задоволені тим, що мирний План перемоги Зеленського не має всеосяжної стратегії. Західні чиновники зауважили, що бачення Києва натомість зосереджене на озброєнні та послабленні обмежень на ракети великої дальності.