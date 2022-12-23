Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный блогер и стример Майкл Наки. По его словам, Запад значительно мощнее поддерживает Украину, чем ожидал российский диктатор Владимир Путин. Однако там пока не оказывают важного наступательного вооружения.

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Почему Запад пока не предоставляет современные танки и авиацию для Украины

Как отметил Наки, здесь есть несколько причин. В первую очередь, Запад не хочет лишний раз поднимать эскалацию в войне в Украине. Хотя это довольно странная причина. Так как Путин использует все, что только может, чтобы не проиграть в войне.

Он даже кидает в бой ресурсы, которые не собирался применять. К примеру – мобилизованных.

Но Запад действительно опасается дополнительной эскалации. Здесь проблема в том, что бывают события, масштаб последствий которых может быть настолько высоким, что все это учитывают. Это как с ядерным оружием. Вероятность использования низкая. Но если кто-нибудь использует, то последствия катастрофические,

– отметил Наки.

Несмотря на это, Запад постепенно перестает учитывать так называемые "красные линии", которые очерчивает Кремль. Последствий ведь после этого не наступает никаких.

Он убежден, что вопросы поставок Украине танков и авиации постепенно продвигаются. Уже были поступления старых советских танков от некоторых международных партнеров. Поэтому можно надеяться, что в будущем Запад будет давать и современные танки, и авиацию.

Почему Запад еще не поставляет современные танки и самолеты Украине: смотрите видео

У Запада также есть проблемы с оружием

Не секрет, что многие годы военное производство на Западе постепенно замедлялось. Многие не понимали, зачем в 21 веке такая организация как НАТО, если воевать уж точно никто не будет. Но эти люди ошибались.

Сейчас и в США, и в Европе увеличивают объем производства оружия – уже восстанавливают соответствующие заводы. Поэтому помощи в 2023 году должно быть больше.

Когда конвейер запустят, помощи будет больше. А танки, самолеты – это политические решения. Надеемся, что поездка Зеленского повлияет на США и международных партнеров,

– подчеркнул Наки.

Военная помощь Украине: коротко