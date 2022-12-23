Про це 24 каналу розповів російський опозиційний блогер та стрімер Майкл Накі. За його словами, Захід значно потужніше підтримує Україні, ніж очікував російський диктатор Владімір Путін. Однак там поки не надають важливого наступального озброєння.

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Чому Захід поки не надає сучасні танки та авіацію Україні

Як наголосив Накі, тут є кілька причин. Насамперед Захід не хоче зайвий раз підіймати ескалацію у війні в Україні. Хоч це досить дивна причина. Адже Путін використовує все, що тільки може, аби не програти у війні.

Він навіть кидає в бій ті ресурси, які не збирався застосовувати. До прикладу – мобілізованих.

Але Захід дійсно побоюється додаткової ескалації. Тут проблема в тому, що бувають події, масштаб наслідків від яких може бути настільки високим, що все це враховують. Це як з ядерною зброєю. Ймовірність використання низька. Але якщо хтось таки використає, то наслідки катастрофічні,

– зазначив Накі.

Попри це, Захід поступово перестає зважати на так звані "червоні лінії", які окреслює Кремль. Адже наслідків після цього не настає ніяких.

Він переконаний, що питання постачання Україні танків та авіації поступово просуваються. Вже навіть були надходження старих радянських танків від деяких міжнародних партнерів. Тому можна сподіватися, що в майбутньому Захід надаватиме і сучасні танки, і авіацію.

Чому Захід ще не постачає сучасні танки та літаки Україні: дивіться відео

В Заходу також є проблеми зі зброєю

Не секрет, що упродовж багатьох років військове виробництво на Заході поступово сповільнювалося. Багато хто не розумів, навіщо у 21 столітті така організація як НАТО, якщо воювати вже точно ніхто не буде. Але ці люди помилялися.

Зараз і в США, і в Європі збільшують обсяги виробництва зброї – вже відновлюють відповідні заводи. Тому допомоги у 2023 році мало б бути більше.

Коли конвеєр запустять, то допомоги буде більше. А танки, літаки – це політичні рішення. Сподіваємося, що поїздка Зеленського вплине на США та міжнародних партнерів,

– наголосив Накі.

Військова допомога Україні: коротко