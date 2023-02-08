Известно, что 7 февраля верхняя палата французского парламента проголосовала за резолюцию, передает 24 Канал. Она призывает местное правительство нарастить поддержку Украины. Кроме того, усилить санкции как против России, так и ее стран-приспешников.

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Призывают прислушиваться к Украине

Документ содержит ряд пунктов. Из основных – призыв к правительству Франции и европейским партнерам. Он отмечает на необходимости "продлить и, в частности, усилить поставки оружия в Украину". Причем не просто оружия, а то, в котором нуждается и требует власть нашего государства.

Обратите внимание! За соответствующий документ свой голос отдали 324 сенатора. Известно, что 4 решили удержаться. А вот против проголосовали 16, но все они – представители коммунистов. Их во время дебатов раскритиковали авторы резолюции – центристы – из-за оговорки якобы "воинственной эскалации".

Также резолюция отмечает то, что нужно нарастить объем денег на нужды ВСУ. Напомним, они выделяются на помощь в рамках Европейского фонда мира.

Но это еще не все. Сенаторы призывают ужесточить санкции против самой России. Также не обошли вниманием ЧВК "Вагнера" и кадыровцев. Ограничения должны относиться также к Беларуси и Ирану. Эти два государства всячески помогают Москве воевать против Украины.

Гуманитарная помощь также должна увеличиться. Кроме того, резолюция призывает содействовать восстановлению Украины. Не в последнюю очередь акцент делают на том, что все страны-члены должны сохранять единство. В частности, в вопросах, связанных на реагирование жестокой войны России против нашего государства.

Помощь от Франции растет

Министр внешней торговли Франции Оливье Бехт парламентариям напомнил, что государство продолжает поддерживать Украину. По его словам, наше войско должно обеспечить еще 12 САУ Caesar. Заметим, что на балансе нашей армии сейчас 18 таких машин. Кроме того, нас ожидают ракеты для зенитных батарей типа Crotale.

Это еще не всё. Франция планирует тренировать 2000 защитников Украины до конца лета этого года. Также известно, что 150 солдат из Франции отправятся в Польшу в конце февраля. Они будут способствовать подготовке около 600 военных нашего государства в месяц. Напомним, что о соответствующей инициативе рассказал заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич.